サンリオのキャラクターたちの可愛い “おしり” にフォーカス！かわいい「おしりポーチ」を紹介します。☆キュートな “おしり” がたまらない「おしりポーチ」イメージ（写真5点）＞＞＞KThingSより、サンリオキャラクターズの「おしりポーチ」が8月29日（木）に新登場♪手触りにこだわったぬいぐるみ ”むにゅぐるみ” でお馴染みの「むにゅぐるみパティオ」対象店舗でお取り扱いされるほか、「むにゅぐるみパティオ」ECサイ