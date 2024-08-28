元欅坂46で女優の平手友梨奈（23）が28日、公式X(旧ツイッター)を約5カ月ぶりに更新。出演作に関するお知らせやアカウントのリポストを除けば元日に「HappyNewYear」とポストして以来の更新だけに、ファンが歓喜している。平手は今月8日、所属事務所「NAECO」との専属契約を終了することが発表された。「NAECO」は韓国の大手芸能事務所「HYBE」の日本本社となる「HYBEJAPAN」から誕生したレーベルで、平手は初の所属アー