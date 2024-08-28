◇侍ジャパンU18壮行試合高校日本代表1―7大学日本代表（2024年8月28日ほっともっと神戸）9月2日から台湾で開催される「第13回BFAU18アジア選手権」に出場する高校日本代表は28日、大学日本代表との壮行試合（ほっともっとフィールド神戸）に臨み、1―7で敗れた。投手陣が苦戦を強いられた中、先発左腕の中崎琉生（3年＝京都国際）と8回から5番手で救援した今朝丸裕喜（3年＝報徳学園）が力投した。中崎は3回3安打1