オリックス４―１ソフトバンク（パ・リーグ＝２８日）――オリックスが、七回の３連続押し出し四死球による３得点で逆転勝ち。先発の山下は７回２安打１失点と好投した。ソフトバンクは２番手の津森が制球を乱した。◇ロッテ４―３西武（パ・リーグ＝２８日）――ロッテがサヨナラ勝ち。八回に相手の暴投で追いつくと、延長十二回にも暴投で得点し、勝ち越した。西武はリードを守り切れず、開幕からロッテに１