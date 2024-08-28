¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1¡½4¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê28Æü¡¢Ä¹ºê¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬7²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤Ç3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î8¾¡ÌÜ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¡¢2°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ê¤É¤Ç2»àËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£Âç´Ø¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤¢¤½¤³¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤Ç¸òÂå¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¥Ô¥ó¥Á¤Î¡Ë¤È¤³¤í¤Ç¤âÇ¤¤»¤Æ¤â