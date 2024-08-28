◆ロッテ4×―3西武（28日、ZOZOマリンスタジアム）西武が延長12回サヨナラ負けでロッテに開幕16連敗を喫した。打線は初回、先頭の長谷川信哉が中前打で出塁すると、続く源田壮亮がフルカウントから一塁線を破る適時二塁打を放ち幸先よく先制の成功した。なおも無死二塁から3番の西川愛也が右翼席へ3号2ランをマーク。プレーボールからわずか10球で3点を奪った。試合開始早々に打線の援護を受けた先発の隅田知一郎は、初回