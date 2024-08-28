福岡中央署は28日、福岡市中央区内で同日正午ごろ、個人の携帯電話に警視庁捜査二課の警察官を名乗る男から「鹿児島で逮捕した者が、あなた名義のクレジットカードを持っていた」「鹿児島の捜査員と電話で話してほしい」などと言われる不審電話事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。