福岡県警春日署は28日、春日市春日原北町4丁目50番付近で26日午後7時ごろ、徒歩帰宅中の女性が後ろから接近してきた見知らぬ男からリュックのひもをつかまれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40〜50歳くらいで身長160から170程度の中肉。黒色ウインドブレーカー、黒色のズボンを着用していたという。