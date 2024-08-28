ＡＫＢ４８でグループ３代目総監督を務めた向井地美音が２８日、自身のＳＮＳを更新。浴衣ショットを披露した。インスタグラムで「インスタさぼってる間に夏終わりかけてるけど大丈夫そ？」とつづると、３枚の写真をアップ。水色に大きな花が映えた浴衣を着用し、三つ編みにパールのカチューシャを合わせたショットを披露した。３枚目には同グループメンバーの村山彩希との浴衣２ショットを公開し、反響を呼んでいる。この投