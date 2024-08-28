◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―３巨人（２８日・神宮）巨人のフォスター・グリフィン投手が先発し、６回５安打２失点で７月２０日・中日戦（バンテリンドーム）以来、約１か月ぶりの白星となる６勝目を飾った。初回は３者凡退スタート。２回は１死からサンタナの左翼線への安打をきっかけに２死満塁を招いたが、サイスニードを空振り三振に斬った。３回は２死から安打と捕逸で二塁に走者を背負ったが、村上を二ゴロ。２―