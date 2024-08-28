きょうのＮＹ為替市場はドル買いが強まる中、ドル円は１４５円手前まで上昇している。前日は１４３円台前半まで下落していたが、ドル円は激しい上下動が続いている。特に材料はなく、月末のフローに伴うドル買いと見られているようだ。 市場は金曜日の７月のＰＣＥデフレータの発表を待っている。それはＦＲＢの利下げ観測をより強めると見られている。そのためドルは、ＦＲＢの利下げ期待、ポジション調整、モ