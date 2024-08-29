ロッテがサヨナラ勝ちで西武戦の無傷の連勝を１６に伸ばした。２点を追う六回、ポランコの適時打で１点差に迫り、八回に暴投で同点。延長十二回にも暴投で加点し試合が決した。７番手の国吉が３勝目。西武は救援陣が踏ん張れなかった。