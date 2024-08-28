趙楽際全人代委員長、日中議連の二階俊博会長と会談28日、二階俊博氏（左）と握手を交わす趙楽際氏。（北京＝新華社記者/李濤）【新華社北京8月28日】中国の趙楽際（ちょう・らくさい）全国人民代表大会（全人代）常務委員長は28日、日中友好議員連盟の二階俊博会長と北京で会談した。趙楽際全人代委員長、日中議連の二階俊博会長と会談28日、北京で二階氏ら日中友好議員連盟の訪中団と会談する趙楽際氏。（北京＝新華社記者/李