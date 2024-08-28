お笑いコンビ「TKO」木本武宏（52）が28日TOKYOMX「バラいろダンディ」（月〜金曜後9・00）に生出演。松竹芸能退社後キングオブコントに初挑戦するも敗退した今の心境を明かした。11年ぶりの決勝を目指し、松竹芸能を退社後初めて参戦したTKO。過去に決勝進出した組は「シード扱い」で準々決勝から出場するため、TKOにとっては準々決勝が初陣だったが、いきなり高き壁に阻まれた。木本は「何よりもうれしかったのが、コン