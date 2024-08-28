12回ロッテ2死一、三塁、打者ポランコのとき、ボー（左）が暴投。三走藤原のサヨナラ生還を許す＝ZOZOマリンロッテがサヨナラ勝ちで西武に開幕16連勝。同点の延長十二回2死一、三塁からボーの暴投で決着した。7番手の国吉が3勝目。一回に3点を先行した西武は隅田が7回2失点と好投したが、八回に平良の暴投で追い付かれた。