■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄市場 [ 割安/割高 ] (4259) エクサウィザーズ 東証グロース [ 割安 ] (4572) カルナバイオ 東証グロース [ 割安 ] (7271) 安永 東証スタンダード [ 割安 ] (6258) 平田機工 東証プライム [ 割安 ] (4658) 日本空調サービス 東証プライム [ 割高 ] ■ 売