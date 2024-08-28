俳優の山粼賢人さん（29）が主演し、現在公開中の映画『キングダム 大将軍の帰還』。大ヒットを記念し、8月30日にTOHOシネマズ 新宿にて、シリーズ初の応援上映が開催されることが発表されました。『〜皆の背中には常にこの王騎がついてますよ！〜飛信隊特殊任務！応援上映イベント』と銘打った今回の応援上映。飛信隊の副長・渕（えん）を演じた田中美央さん（50）が応援隊長として参加し、会場を盛り上げます。先日YouTube