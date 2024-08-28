◇プロ野球パ・リーグ楽天9-5日本ハム(28日、エスコンフィールドHOKKAIDO)4位・楽天が打ち合いを制し、引き分けを挟んで連勝。逆転でのクライマックスシリーズへ負けられない一戦を制しました。日本ハムに5連敗中の楽天でしたが2回、2アウト1塁で7番フランコ選手がレフトポールギリギリに飛び込む8号2ランを放ち先制。4回には4番・阿部寿樹選手がダメ押しとなる9号2ラン、続く浅村栄斗選手の11号ソロと2者連続の一発でリードを5