気象台は、午後10時32分に、暴風警報を佐賀市、鹿島市、小城市、白石町、太良町に発表しました。また波浪警報を佐賀市、鹿島市、小城市、白石町、太良町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】佐賀県・佐賀市、鹿島市、小城市、白石町、太良町に発表南部では、29日明け方から暴風や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐賀市□暴風警報【発表】29日明け方から29日夜遅くにかけて警戒（以後も警戒