過去最強クラスで接近している台風10号。スピードが遅く、今週末にイベントを予定する人たちは困惑しています。（8月28日「Nスタ」午後5時30分ごろの放送より）【写真を見る】【台風10号】予報士「“台風慣れ”地域も油断NG！」 進路ブレブレ、動きゆっくりで対応に苦慮計画運休や欠航も【Nスタ解説】台風接近で、すでにイベント中止続々井上貴博キャスター:台風10号の影響は広がっていて、中止・延期が発表されているイベ