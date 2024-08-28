「ロッテ４−３西武」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）西武が悪夢のサヨナラ負け。ロッテに開幕１６連敗を喫し、開幕からの同一カード連敗のプロ野球記録をさらに更新した。開幕からの同一カード連敗は開幕からに限らず同一カード１６連敗は、１９９５年のオリックス１０〜２４回戦で喫した１５連敗を上回り、球団ワーストを更新。１９６５年に東京が南海に喫した１７連敗のパ・リーグ記録にあと１と迫った。西武は３