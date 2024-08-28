６回横浜ＤｅＮＡ１死。オースティンが勝ち越しのソロ本塁打を放つ＝横浜（花輪久写す）◆横浜ＤｅＮＡ３−２阪神（横浜スタジアム）４番の仕事だ。エース東が同点ソロを浴びた直後の２―２の六回。オースティンがお返しとばかりに２２号ソロの決勝弾でハマスタを沸かせた。「村上投手は好投手なので、打てるボールが来たら一振りで仕留める気持ちでいた」。２球目の外角直球をライトスタンドへはじき返す１週間ぶりの一発に