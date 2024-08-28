西武・長谷川信哉外野手（２２）が１試合２死球にバットを投げつけ怒りをあらわにした。２８日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）で一軍昇格、即「１番・右翼」でスタメン出場した長谷川。初回の第１打席で中前打を放ち、続く源田の右線二塁打で一塁から一気に本塁生還し先制のホームを踏んだが、７回の第４打席では坂本光士郎投手（２９）から死球を受け相手をにらみつけた。さらに延長１２回無死一塁の第６打席でもバントシチュ