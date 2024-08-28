立憲民主党の吉田晴美衆院議員が２８日、東京・阿佐ヶ谷で街頭演説会を開き、党代表選（９月７日告示、２３日投開票）に挑戦する決意を?地元?の有権者たちに伝えた。吉田氏はシンガポール航空の客室乗務員などを経て、前回２０２１年の衆院選で東京８区から立候補し自民党の石原伸晃元幹事長を破り、初当選して話題を集めた。当選１回の吉田氏が代表選に名乗りを上げた理由のひとつは、党内から「立候補者はベテラン議員ばか