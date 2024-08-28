沢口靖子が主演するドラマ『科捜研の女 season24』（テレビ朝日系／毎週水曜21時）の第9話（9月4日放送）に、本作の主題歌を務めるビッケブランカが出演することが明らかになった。警備員・虹野守を演じる。【写真】『科捜研の女 season24』主題歌を務めるビッケブランカ本作は、1999年のスタート以来、現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けている“最新の科学捜査テクニック”と“人間ドラマ”が絡みあうハイクオリテ