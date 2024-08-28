愛知県蒲郡市で発生した土砂崩れで、救出された70代女性の死亡が確認されました。また、現場からは新たに1人が発見されました。 蒲郡市によりますと、27日午後10時すぎ、竹谷町大久古で土砂崩れが発生し、木造2階建ての住宅が巻き込まれて5人が生き埋めになりました。 現場からは40代の女性2人が救助されたほか、28日午後2時ごろに70代の女性が救助されました。 この70代女性は、病院に搬送されましたが、午後8時45分