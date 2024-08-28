中国シンクタンク、習近平氏のスポーツ関連重要論述に関する報告書発表27日、シンクタンク報告「スポーツ強国への道−習近平スポーツ関連重要論述の時代的価値と世界への示唆」の発表記念セミナーであいさつする傅華（ふ・か）新華社社長・新華社国家ハイエンドシンクタンク学術委員会主任。（北京＝新華社記者/金良快）【新華社北京8月28日】新華社国家ハイエンドシンクタンクは27日、「スポーツ強国への道−習近平（しゅう・き