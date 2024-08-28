最短3秒で正確な時刻を受信する衛星電波時計と光発電エコ・ドライブを搭載し、時計ケースの四隅に配された三角の面構成に加えて独創的なダイヤルデザインを有するなど、多くの時計ファンから高い評価と人気を獲得しているシチズンの腕時計「Satellite Wave F100」。登場から10周年という節目の年を迎えた今年、そのデザインを受け継ぐ新モデルが9月12日に発売されることとなりました。ブルーとブラックの2種類のダイヤルカラーで展