福田富一知事と県内２５の市長と町長が一堂に会する県の政策懇談会が28日、県公館で開かれました。 冒頭、福田知事は週末にも関東地方に接近する可能性がある台風１０号への備えと連携について市と町に協力を求めました。今回のテーマは「人口減少」と「少子化」で、県からは、男女とも結婚の意欲がある人の割合は７割程度に上るのに対し、婚姻数はこの１０年間で３割強減っていること、「合計特殊出生率」は１．１９で全国