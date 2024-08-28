こども家庭庁が26日に公表したウェブアンケート調査（対象は15〜39歳の未婚・既婚男女2万人）で、直近5年間で結婚した既婚者の4人に1人がマッチングアプリで知り合ったことがわかった。コロナ禍を経て、マッチングアプリでの出会いはさらに増加しているようだ。「マッチングアプリだから危険」という時代ではなさそうだが、職場や友人を介しての出会いより相手の背景が見えづらいのは確か。実は既婚者だったとか、本気で付き合うつ