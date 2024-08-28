気象台は、午後10時20分に、洪水警報を三股町に発表しました。また暴風警報を都城市、小林市、えびの市、三股町、高原町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】宮崎県・三股町に発表宮崎県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。南部平野部、南部山沿いでは、暴風に警戒してください。南部平野部、北部平野部では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮崎市□大雨警報・土