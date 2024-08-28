気象台は、午後10時18分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）をいちき串木野市、姶良市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を薩摩川内市、さつま町、湧水町に発表しました。さらに洪水警報を霧島市、姶良市、湧水町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・いちき串木野市、姶良市に発表【特別警報（暴風、波浪、高潮）】薩摩、大隅、種子島・屋久島地方に特別警報を発表しています。暴風や高波、高潮に最大