石川県は２８日、能登半島地震で設置された１次避難所と広域避難所、１・５次避難所を９月末までに閉鎖する目標を発表した。応急仮設住宅が８月末に約９割完成する見込みになったとして、具体的な時期を示した。県によると、２７日時点で５市町の１次避難所３４か所に３９８人、４市の広域避難所７か所に３９人、金沢市のスポーツ施設内の１・５次避難所に１７人が避難する。一方、宿泊施設を利用した２次避難所で３２１人、