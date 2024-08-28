非常に強い台風10号は、屋久島の西にあって、北にゆっくり進んでいます。鹿児島県内では、屋久島で観測史上最大の44.4メートルの最大瞬間風速を観測。雨も降り始めからの雨量が900ミリを超え、気象台は種子島・屋久島地方に線状降水帯発生情報を発表しました。奄美市では60代男性が転倒し、足の骨を折るなど県内であわせて4人がけがをしました。交通では、九州新幹線が今夜から計画運休したほか、あす鹿児島空港を発着する84便が欠