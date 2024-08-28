ホンダの新型“高級SUV”「RDX」誕生ホンダが海外で展開する高級車ブランド、ACURA（アキュラ）は2024年8月7日、ミドルSUV「RDX」の新たな2025年モデルを発表しました。高級感スゴイ！アキュラは、ホンダが1986年に北米で開業した日本メーカー初の高級車販売チャネルです。【画像】超カッコイイ！ ホンダ新型「”高級”SUV」を画像で見る（77枚）かつて日本で販売されていたスーパースポーツ「NSX」やフラッグシップセダン「