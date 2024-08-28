俳優の高橋克明（たかはし・かつあき）さんが19日午後0時1分、心筋梗塞のため死去した。59歳。大阪府出身。葬儀・告別式は近親者のみで行われた。玉川大学文学部卒業後、1988年文学座附属演劇研究所28期生として文学座に入所。1993年に座員となる。初舞台は1990年「青ひげと最後の花嫁」（文学座アトリエの会）。NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」、テレビ朝日「臨場」、「相棒」などのドラマにも出演した。文学座によると、舞