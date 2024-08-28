光文社が発行しているファッションカルチャーマガジン｢bis｣2024年秋号が、2024年8月30日(金)より発売いたします。今回は、大原優乃さんが紹介する2024年秋のトレンドランジェリーについてピックアップ。花柄･ストラップ･フィッシュネットなど、さまざまなランジェリーを着こなす大原さんのかわいさにも注目です! 2024年秋のトレンドランジェリー 美しいディテールにうっとりとしたり、透ける肌