「フリオーソレジェンドカップ・Ｓ３」（２８日、船橋）直線鮮やかに伸びた３番人気のナニハサテオキが待望のタイトルを奪取。３馬身差の２着に２番人気のギガキングが入り、上位２頭には「第７１回日本テレビ盃・Ｊｐｎ２」（９月２５日・船橋）への優先出走権が与えられた。３着は７番人気のリンゾウチャネルだった。先行した１番人気のヘラルドバローズは１２着に大失速した。３度目の挑戦は直線一気。上がり最速の末脚で