6年前の2018年8月29日にTVアニメ『ハッピーシュガーライフ』エンディングテーマ「SWEET HURT」でデビューした“絶望系アニソンシンガー”ReoNaの代表曲「ANIMA」MVフルver.がYouTubeでプレミア公開することが発表された。2024年8月29日の21時にプレミア公開される。 「ANIMA」はTVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』オープニングテ&#