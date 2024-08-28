私（リサ、41歳）は夫（ハルキ、42歳）と小学生の娘の3人家族です。家族ぐるみで仲良くしているセキノ家（アサミ、41歳、ヒデオ、43歳、小学生の娘）は、家族構成も世代もほぼ同じ。私たち夫婦4人のグループLINEで遊びの計画をたてる仲です。あるとき、趣味の話で夫とアサミちゃんが個別で連絡をとりはじめました。ただのママ友が夫と個別でやりとりしようとするなんて信じられない気持ちです。アサミちゃんが、うちの夫と個別で趣