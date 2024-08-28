◆ソフトバンク1―4オリックス（28日、長崎）痛恨の3者連続押し出し四死球で逆転を許し、2軍での再調整が決まったソフトバンクの津森宥紀が「悔しいです。自分と勝負している感じで変な感じがある」と唇を噛んだ。1点リードの7回2死満塁の場面で先発の大関友久からバトンを受けての登板。制球が定まらず、福田に同点の押し出し四球を与えると、太田にも押し出し四球で勝ち越しを許した。続く森には押し出しの死球。結局、1死