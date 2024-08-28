◆ソフトバンク1―4オリックス（28日、長崎）ソフトバンクが手痛い逆転負けを喫した。2番手の津森宥紀が3者連続の押し出し四死球と大誤算。試合後、小久保裕紀監督は津森に2軍再調整を命じた。津森は今季チーム2位の44試合に登板して4勝2敗16ホールド、防御率1.88。この試合は1点リードの7回2死満塁という大事な場面での起用で結果を残せず、ここまでの好成績にもかかわらず、2軍降格が決まった。首脳陣はビハインド時などへ