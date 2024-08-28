◆ソフトバンク1―4オリックス（28日、長崎）ソフトバンクが手痛い逆転負けを喫した。2番手の津森宥紀が3者連続押し出し四死球と大誤算。試合後、小久保裕紀監督の一問一答は以下の通り。―1点で逃げ切るのはなかなか難しい。「まあ逃げ切ろうというか、逃げ切らんと勝たんやろうけど、大関はあそこ（7回）がいっぱいという判断。（津森は）福田と真ん中でもパワー勝負でという話しやったんですけど、ストライク入らんかっ