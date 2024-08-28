お笑いコンビ「ガレッジセール」のゴリが自身のXを更新。人気キャラ「ゴリエ」に扮し、パリオリンピック男子バレーボール代表と対峙した。「高橋藍選手の眼差しをレシーブで受け止めるでござるよっ」と綴り投稿したのは、レシーブのポーズを取る写真。28日に出演したフジテレビ「ぽかぽか」の収録前に投稿した1枚で、放送内では郄橋藍や石川祐希と軽妙なトークで笑いを誘っていた。SNS上では「全身で受けとめそう」「