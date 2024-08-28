福岡県警博多署は28日、福岡市博多区吉塚本町2番付近の道路上で27日午後5時ごろ、男が下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30代で色黒の小太り。丸刈り頭に黒色のTシャツ、色不明の半ズボンを着用していたという。