JR東海によりますと、東海道新幹線は大雨の影響で静岡駅～掛川駅の上下で運転を見合わせています。8月27日から降り続いた雨が規制値に達しました。現地では雨が降り続いているということです。28日午後9時25分現在、両駅の間では、過去24時間の雨量が228ミリに達し、過去1時間の雨量は66ミリとなっています。 運転見合わせの影響で、東海道新幹線は、上りの新大阪駅～小田原駅の間、下りの東京駅～名古屋駅の間