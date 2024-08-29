積極的にバットを振った巨人の浅野が、先制の３号２ランでチームを勢いづけた。三回２死三塁の第２打席。２ボール２ストライクからの甘く入った変化球を捉えると、バットを持った左手を突き上げる。「完璧でした」。打球は巨人ファンで埋まる左翼席に飛び込んだ。初対戦のサイスニードに対し、第１打席は空振り三振に倒れたものの、見逃しのストライクは初球だけ。本塁打を放った打席も、速球を２球ファウルにして追い込まれた