滝の周辺で川遊びをしていた100人以上が体調不良を起こした問題。川の水から検出されたのは、「ノロウイルス」でした。【写真を見る】プールや海は大丈夫？ 川遊びで体調不良120人超…滝つぼからノロウイルス検出専門家「川の上流で嘔吐」など可能性指摘【Nスタ解説】川遊びで体調不良124人に滝つぼからノロウイルス検出熊崎風斗キャスター：熊本県天草市の「轟の滝」で8月13日以降、滝つぼや周辺の川で川遊びをした人に