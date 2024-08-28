◇セ・リーグ巨人3―2ヤクルト（2024年8月28日神宮）巨人の岡本和真内野手（28）が28日のヤクルト戦（神宮）で「4番・一塁」に入り、開幕から117試合連続で先発出場。7月13日のDeNA戦（東京D）以来46日ぶり今季6度目となる3安打猛打賞でチームの勝利に貢献した。相手先発右腕・サイスニードに対し、4回の第2打席で内角直球を中前打すると、6回の第3打席は外角カットボールを右前打。8回の第4打席では相手3番手右腕・石