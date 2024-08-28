◇セ・リーグヤクルト2ー3巨人（2024年8月28日神宮）ヤクルトは巨人に2―3で黒星。3連敗で今季ワーストの借金は「17」となった。高津監督は打線を大きく組み替えた。打撃好調の長岡を前日の1番から3番に。前日5番のオスナを2番、3番だったサンタナを5番に据え、「長岡、村上、サンタナ」の新クリーンアップを組んだ。しかし1番・並木、2番・オスナが無安打。4番・村上も4打数無安打3三振とつながらなかった。先発・